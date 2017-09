(rtn) Bei Erntearbeiten geriet am Samstagnachmittag auf einem Feld an der Bundesstraße 75 in Höhe Steinfelderhude ein Mähdrescher in Brand.

Der Landwirt hatte die Flammen im Bereich des Motors bemerkt und versucht mit einem Feuerlöscher zu löschen. Gleichzeitig alarmierte er die Feuerwehr.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Durch den schnellen Löschangriff ist es gelungen, dass sich der Brand nicht auf den gesamten Mähdreschers ausgebreitet hat. Die Feuerwehren waren mit rund fünfzig Feuerwehrleuten eingesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Steinfeld, FF Havighorst, FF Pöhls, FF Rehhorst, FF Poggensee, Rettungsdienst und die Polizei