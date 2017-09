(rtn) Auf der Dorfstrasse in Mühlenrade ist am Sonntag ein Vierzigtonner nach rechts in den Grünstreifen geraten und leicht nach rechts gekippt. Geladen hatte der LKW rund 26 Tonnen geerntetes Getreide. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Feuerwehrleute der FF Mühlenrade sperrten die Strasse in beide Fahrtrichtungen und stellten den Brandschutz sicher. Mit einer Pumpe wurde die tonnenschwere Ladung in einer stundenlangen Aktion auf einen bereit gestellten Ersatz-LKW umgeladen. Danach soll der verunglückte LKW aus der Böschung herausgezogen werden.