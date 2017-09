(rtn) Nachdem am Sonntag der große Ast einer alten Eiche in zwölf Meter Höhe abgebrochen ist, war die Wohltorfer Straße in Reinbek für über zwei Stunden lang gesperrt. Auch auf den Umleitungsstrecken stockte der Verkehr.



Feuerwehrleute der FF Reinbek zerlegten den Ast mit mehreren Motorkettensägen und räumten die Straße wieder frei. Vorher hatten sie mit Hilfe der Drehleiter noch weitere morsche Äste in großer Höhe entfernt.