(rtn/ots) Am Sonntagvormittag kam es in der Ohlendorfer Straße in Seevetal, Ortsteil Ohlendorf, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der 51- jährige Fahrzeugführer aus Hamburg ist aus Ohlendorf kommend in Richtung Stelle gefahren und wollte in Höhe eines Gartenbaubetriebes nach links abbiegen. Dabei achtete dieser auf zwei Radfahrer, die den Radfahrweg in diesem Bereich passierten. Im Anschluss bog der Beteiligte mit seinem Dacia nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer aus Winsen (Luhe), so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, war jedoch ansprechbar. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock sowie leichte Schürfwunden. Nach der ersten ärztlichen Versorgung wurden beide Männer in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war für eine Stunde voll gesperrt.



Die Fahrradfahrer konnten an der Unfallstelle nicht angetroffen werden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Hittfeld, 04105-6200, in Verbindung zu setzen.