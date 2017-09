Charity Gala - Nacht der Legenden

(rtn) Moderator Reinhold Beckmann, begrüßte rund 600 geladene Gäste aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft am Sonntag im Hamburger Theater «Schmidts Tivoli». Unter den Blicken vieler Fans liefen die Prominenten über den roten Teppich.



In der Showstanden unter anderem Auftritte der Techno-Urgesteine Scooter, den Alt-Rockern Scorpions, dem kanadischen Blues-Newcomer Matt Anderson und der Hamburger Soulsängerin Y’akoto auf dem Programm. Weitere Programmpunktewaren außerdem Einlagen der beiden Komiker Ralf Schmitz und Torsten Sträter. Durch das Programm führte die mehrfach preisgekrönte bayerische Musik-Kabarettistin Lizzy Aumeier.



Der Erlös der seit 2005 von Reinhold Beckmann organisierten Charity-Veranstaltung geht traditionell an den von ihm gegründeten Verein Nestwerk, der sich um Kinder und Jugendliche in Hamburgs strukturschwachen Stadtteilen kümmert.



Nacht der Legenden die Charity Gala für Nestwerk e.V, Schmidts Theater Hamburg, 03.09.2017 Show und Roter Teppich mit Scorpions (Klaus Meine), Reinhold Beckmann, Scooter (HP Baxxter) mit Freundin Lysann, Lotto King Karl, Frank Otto, Herr Holm (Dirk Bielefeld), Laura Wontorra, Frederik Braun mit Johanna Braun, Astrid Frohloff,Hubertus Meyer-Burckhardt mit Dorothee Meyer-Burckhardt, Ian Karan mit Barbara Ian Karan, Carlo von Tiedemann mit Jullia von Tiedemann, Johannes Strate, Anja Reschke, Tim Borowski mit seiner Frau Lena, Tim Wiese, Ralf Schmitz, Sabia Boulahrouz mit Johnny Schmitt alias DJ Rockster, Karl Dall, Michael Ballack mit Freundin Natacha Tannous, Bruno Labbadia mit Frau Sylvia, Steffen Hallaschka, Tim Mälzer, Esther Sedlaczek, Olivia Jones, Peter Lohmeyer mit Freundin Leonie, Kalle Schwensen, Regina Halmich, Lizzy Aumeier, Matt Anderson, Bodo Wartke, Wolfgang Trepper, Yakoto, Torsten Sträter,