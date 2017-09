(rtn) Der Film "Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs" feierte gestern bei strahlendem Sonnenschein in Anwesenheit von den Schauspielern Marleen Quentin, Ruben Storck, Luke Matt Röntgen, Emilia Flint, Leo Gapp, Katharina Wackernagel, Stephan Luca, Suzanne von Borsody, dem Regisseur Christian Theede und den Produzenten der Letterbox Filmproduktion Michael Lehmann, Holger Ellermann und Kerstin Ramcke seine umjubelte Weltpremiere im Cinemaxx Dammtor.





Der Film wurde von den rund 1000 Gästen und Fans der Hamburger Jungdetektive mit großem Applaus gefeiert. DIE PFEFFERKÖRNER UND DER FLUCH DES SCHWARZEN KÖNIGS startet bundesweit am 7. September 2017 im Kino im Verleih von Wild Bunch Germany.



Zum Inhalt:



Die Pfefferkörner ziehen Spaß und Abenteuer magisch an! Bei ihrem ersten Kinoabenteuer haben es die vier Hamburger Nachwuchsdetektive Mia (Marleen Quentin), Alice (Emilia Flint), Benny (Ruben Storck) und Johannes (Luke Matt Röntgen) allerdings mit einem Gegner zu tun, bei dem ihre üblichen Methoden versagen. Wie soll man gegen einen uralten Fluch, der auf einer Familie von Bergbauern lastet, ankommen? Oder steckt doch etwas ganz Anderes dahinter?



Die Klassenfahrt mit Lehrer Martin Schulze (Devid Striesow) droht auszufallen, doch in letzter Minute springt Bennys Mutter Andrea (Katharina Wackernagel) für die kranke Lehrerin ein. Benny ist davon wenig begeistert, vor allem als Herr Schulze und seine Mutter sich besser kennenlernen.

Ziel der Reise ist der Gruber Hof in den Bergen Südtirols. Mia freut sich riesig auf ihren guten Freund Luca (Leo Gapp), der dort wohnt. Doch Luca verhält sich eigenartig, denn es geschehen geheimnisvolle Dinge auf dem Berghof und die Kinder stoßen auf gruselige Berggeister und mystische Zeichen. Der neue Mitschüler Johannes (Luke Matt Röntgen) kommt Mia und ihren Freunden zu Hilfe und als unschlagbares Team, finden sie heraus, wer hinter diesen Ereignissen steckt. Die Spur führt zurück nach Hamburg und die Pfefferkörner begeben sich auf eine riskante Mission…



Christian Theede („Allein gegen die Zeit“) inszeniert DIE PFEFFERKÖRNER UND DER FLUCH DES SCHWARZEN KÖNIGS nach dem Drehbuch von Dirk Ahner („Hui Buh, das Schlossgespenst“) als einen spannenden und dabei umwerfend humorvollen Abenteuerfilm. Mit diesem Kinofilm kommen die beliebten Hamburger Jungdetektive endlich auf die große Leinwand.



Die preisgekrönte Jugend-TV-Serie „Die Pfefferkörner“, produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR, ist aus dem Familienprogramm der ARD nicht mehr wegzudenken.



Seit 17 Jahren sind "Die Pfefferkörner" Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher. Die Pfefferkörner sind Mädchen und Jungen, die in Hamburg mit detektivischem Spürsinn Kriminalfälle lösen. Quelle: Studio Hamburg



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Die Pfefferkoerner, Marleen Quentin, Ruben Storck, Luke Roentgen, Emilia Flint und Leo Gapp, Suzanne von Borsody, Katharina Wackernagel, Lutz Marmor (NDR Intendant), Sasha mit seiner Frau Julia, Ben (Bernhard Bluemel), Stephan Luca