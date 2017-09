(rtn) Licht­künst­ler Mi­cha­el Batz il­lu­mi­niert zum be­reits vier­ten Mal den Ha­fen. Das Licht­kunst­projekt er­streckt sich von Chi­lehaus, Kon­tor­haus­vier­tel und Spei­cher­stadt, über der Elbphilhar­mo­nie, Con­tai­ner­ter­mi­nals bis zur Köhl­brand­brü­cke – und lässt auch das Bau­feld der Ha­fen­Ci­ty er­strah­len.

Mit dem Blue Port 2017 möch­te Batz in ers­ter Li­nie Mo­bi­li­tät und Be­weg­lich­keit im Ha­fen dar­stel­len. Da­für wer­den noch mehr Fahr­zeu­ge mit blau­em Licht aus­ge­stat­tet, da­mit sich das Licht auch be­wegt, statt nur sta­tisch zu sein. So ist ge­plant, Van Car­ri­er an ei­ni­gen Con­tai­ner­ter­mi­nals mit blau­en Lich­tern aus­zu­stat­ten. Ei­nes jetzt schon si­cher: Blue Port 2017 wird wie­der für fan­tas­ti­sche Ha­fen­fo­to­gra­fi­en und begeister­te Zu­schau­er sor­gen. Bis zum 10. September wird der Hafen täglich von 20.30 Uhr bis 1 Uhr blau erleuchtet. Quelle: HPA