(rtn/ots) Nach sieben Auto-Aufbrüchen in Ahrensburg und Großhansdorf in der Nacht von Sonntag auf Montag sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Nach Angaben einer Pressemitteilung von heute kam es in der Nacht von Sonntag, den 03.09.2017, auf Montag, den 04.09.2017, in Großhansdorf und angrenzend in Ahrensburg zu einer Serie von insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen. In den Fällen wurden eine hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen, bzw. die Seitenscheibe herausgehebelt und die Airbags und zum Teil Navigationsgeräte entwendet.



Tatbetroffen waren insgesamt 3 x Skoda, 3 x BMW und 1 x VW. Bei den Tatorten handelte es sich um die Straßenzüge: Neuer Achterkamp, AlterAchterkamp, Babenkoppel, Barkholt in Großhansdorf, und Feldkirchenring in Ahrensburg. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Taten oder dem/n Täter/n machen? Wem sind in den betroffenen Straßenzügen verdächtige Personenoder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.