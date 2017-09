Happy-End in Delingsdorf

(rtn) Kopf und Arme sitzen wieder da wo sie hingehören, die Nase ist gerichtet und er lächelt sogar wieder. Die Kameradinnen und Kameraden der FF Delingsdorf haben am Dienstagabend die große Feuerwehrmann-Strohpuppe auf dem Erdbeerhof Glantz wieder in die richtige Form gebracht. Damit haben sie ein Zeichen gegen Vandalismus gesetzt.



Bisher unbekannte Randalierer hatten die liebevoll hergestellte Strohpuppe grundlos zerstört. Das Männchen diente als Werbeträger für das am 09.09.2017 dort stattfindende Amtsfeuerwehrfest des Amtes Bargteheide-Land und der Stadt Bargteheide. Diese Strohmännchen haben in dörflichen Regionen eine lange Tradition und sind immer wieder ein Blickfang.