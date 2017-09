(rtn) Er glaubt, dass Schulz seine Chance hätte besser nutzen können. Heufer-Umlauf spricht über sein politisches Engagement und seine neue Sendung "Ein Mann, eine Wahl".





Michael Spreng, Journalist

Das Kanzlerduell hat er mit großem Interesse verfolgt und meint: "Schulz hat sich nach Punkten etwas besser geschlagen." In der Sendung gibt Spreng seine Einschätzung zum Kanzlerduell.



Prof. Ulrich Walter, Physiker

Nordkorea meldete am Wochenende den erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe. Walter erklärt, was eine Wasserstoffbombe ist, wie sie funktioniert und welche Gefahren von ihr ausgehen.



Juliana & Dieter Kreutzkamp, Abenteurer

Seit über 40 Jahren reisen sie um die Welt. Das Ehepaar sagt: "Reisen ist unser Leben!" In der Sendung erzählen die Abenteurer von ihrem spannenden Leben und sprechen über aktuelle Reisepläne. Quelle: ZDF