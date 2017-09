(rtn) Bei einem Unfall wurde am späten Dienstagabend eine 21 Jahre alte Autofahrerin in Stormarn verletzt. Sie war auf der Alten Landstrasse in Stapelfeld mit ihrem Skoda Fabia nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung frontal gegen einen Baum geprallt.



Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich die junge Frau selbst aus dem Auto befreit. Sie wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Danach wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute der FF Stapelfeld stellten den Brandschutz am Unfallort sicher und klemmten die Batterie des Unfallwagens ab. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.