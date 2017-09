(rtn) Vergessenes Essen auf der heißen Herdplatte hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus am Haidberg in Glinde ausgelöst.



Rauch war durch das Haus gezogen und die Brandmelder hatten ausgelöst. Hausbewohner hatten deshalb den Notruf gewählt. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in die betroffene Wohnung vor. Sie nahmen den Topf von der heißen Herdplatte und schalteten den E-Herd ab. Danach öffneten sie die Fenster und hatten die Wohnung mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Wohnung war zum Brandzeitpunkt leer.

Im Einsatz waren FF Glinde, Rettungsdienst und die Polizei