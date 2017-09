Bill Murray bei Lanz im ZDF

(rtn) Er zählt zu Hollywoods erfolgreichsten Schauspielern und spielte in über 50 Filmen mit. Murray spricht über seinen Karriereweg und erinnert sich an seine Begegnung mit Donald Trump.



Jan Vogler, Cellist

Er steht gemeinsam mit Bill Murray auf der Bühne. Vogler zählt zu den erfolgreichsten Cellisten unserer Zeit. Er erzählt von seiner Kindheit und berichtet von der Zusammenarbeit mit Murray.



Michael Mittermeier, Comedian

Er ist ein großer Fan von Bill Murray: "Er ist ein Komödiant, der die Melancholie sehr gut verkörpern kann." Mittermeier erinnert sich an seine Begegnung mit Murray vor 14 Jahren.



Elisabeth Wehling, Linguistin

Das Kanzlerduell hat sie als Expertin für politische Kommunikation aufmerksam verfolgt. In der Sendung sagt Wehling, welchen Eindruck Merkel und Schulz während des Duells auf sie gemacht haben.



Sven Regener, Autor

Mit seinem Roman "Herr Lehmann" wurde er 2001 zum Bestsellerautor. Sein aktuelles Buch "Wiener Straße" ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Regener erinnert sich an die 80er Jahr. Quelle: ZDF