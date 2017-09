(rtn) Die legendären Rolling Stones spielen Samstagabend in Hamburg zum Tourstart auf - vor 82 000 Fans auf der mit Tribünen zur Open-Air-Arena verwandelten Festwiese im Stadtpark, auf der zuletzt David Bowie 1987 und Pink Floyd 1989 große Konzerte geben durften. Bereits am Dienstagabend landeten die Stones in der Elbmetropole. Insgesamt 14 Konzerte in neun europäischen Ländern planen die vier Stones, die zusammen 293 Jahre alt sind. Hier ein Archivfilm vom 7. September 2007 in Hamburg