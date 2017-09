(rtn) In Hamburg ist der achte Deutsche Radiopreis verliehen worden. In elf Kategorien wurden die besten Reporter, Moderatoren, Nachrichtenredakteure oder Newcomer gekürt. Der Radiopreis ist inzwischen die wichtigste Auszeichnung der Branche: In diesem Jahr wetteifern 127 Programme mit mehr als 380 Bewerbungen um die Preise – ein neuer Rekord.





Beste Morgensendung: "Mission Aufstehen! Die Radio Hamburg Morningshow"

In diesem Jahr geht die Auszeichnung nach Hamburg: Das Team um Birgit Hahn und John Ment von Radio Hamburg bringt seine Hörer nach Ansicht der Jury am Besten in den Tag



Bester Newcomer: Henriette Fee Grützner von RADIO PSR

Mit ihrer Recherche-Sendung "RADIO PSR deckt auf: Unglaubliche Geschichten aus Sachsen" hat die junge Moderatorin die Radiopreis-Jury überzeugt.



Beste Sendung: die "radioeins Radio Show"

Die beste Sendung im deutschen Radio machen nach Überzeugung der Jury Alina Faltermayr und Britta Steffenhagen von radioeins (rbb). Sie senden live vor Publikum.



Bestes Nachrichten- & Informationsformat: "Politik am Sonntag" bei R.SH

Seit mehr als 30 Jahren bringt Carsten Kock von R.SH das Wichtigste aus der Politik ins Radio. Mit Hörernähe und Hartnäckigkeit hat er die Radiopreis-Jury überzeugt



Beste Reportage: "Gedoptes Gold" von MDR KULTUR

Susann Krieger hat das Doping-System im DDR-Leistungssport aufgearbeitet - und gleichzeitig ein Stück ihrer Familiengesschichte. Für die Jury ein absoluter Hinhörer.



Bester Moderator: Wolfgang Leikermoser von ANTENNE BAYERN

Bayern wird vom besten Moderator Deutschlands geweckt: Die Radiopreis-Jury hat in dieser Kategorie Wolfgang Leikermoser von ANTENNE BAYERN ausgezeichnet.



Beste Comedy: "Comedykeller" von HIT RADIO FFH

Mit flachen Witzen aus dem Keller des FFH-Funkhauses in Bad Vilbel haben es Dirk Haberkorn und Boris Meinzer an die Spitze der deutschen Radio-Comedy geschafft.





Bestes Interview: "Die Blaue Couch" von Bayern 1

Dem Gast nahe kommen, ohne ihm zu nahe zu treten - das zeichnet nach Ansicht der Jury Gabi Fischer und Manuela Brenzinger aus. Deshalb geht der Preis in dieser Kategorie an "Die Blaue Couch".



Beste Moderatorin: Gerlinde Jänicke von 94,3 rs2

Mit ihrer Sendung "Gerlinde Jänicke and friends" hat sie sich in der begehrten Kategorie durchgesetzt. Für die Jury überzeugt Gerlinde Jänicke mit Schlagfertigkeit und Empathie.



Beste Programmaktion: "Kopf hoch. Das Handy kann warten"

Melanie Fuchs und Philipp Goewe von N-JOY (NDR) zeigen mit crossmedialen Aktion, was passieren kann, wenn Autofahrer unterwegs kurz auf das Handy schauen.



Beste Innovation: "Das Gong 96.3 S-Bahn Casting. Deine zwei Stationen Ruhm"

Matthias Ulrich und Johannes Ott von Radio Gong 96.3 München haben eine Casting-Show in die S-Bahn und von dort ins Radio gebracht. Für die Jury eine preisverdächtige Idee. Quelle: Deutscher Radiopreis

