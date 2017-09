(rtn) Der "DonnerstagsKrimi im Ersten" bekommt neue Gesichter: Ab Herbst 2017 verstärken drei neue Ermittlerteams in Barcelona wie in Lissabon und an der deutsch-französischen Grenze den Sendeplatz am Donnerstagabend.





Damit sind nun insgesamt 14 charakterstarke Teams mit spannenden Fällen an faszinierenden europäischen Schauplätzen im Ersten im Einsatz.:

Anne Schäfer und Clemens Schick für den „Der Barcelona-Krimi", Anke Retzlaff und Thomas Sarbacher für „Über die Grenze" sowie Vidina Popov und Jürgen Tarrach für „Der Lissabon-Krimi" sowie weitere Ermittlerinnen und Ermittler des „DonnerstagsKrimi im Ersten, die sich ab Herbst 2017 mit neuen Folgen zurückmelden: Uwe Kockisch für „Donna Leon", Lina Wendel und Karim Cherif für „Die Füchsin", Neda Rahmanian und Lenn Kudrjawizki für „Der Kroatien-Krimi", Oscar Ortega Sánchez für „Mordkommission Istanbul", Hinnerk Schönemann und Henny Reents für „Nord bei Nordwest", Katrin Sass für „Der Usedom-Krimi", Götz Schubert für „Wolfsland", Christian Kohlund für „Der Zürich-Krimi". Quelle: ARD



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Clemens Schick, Anne Schäfer, Neda Rahmanian, Lenn Kudrjawizki, Katrin Sass, Uwe Kockisch, Vidina Popov, Jürgen Tarrach, Anke Retzlaff ,Thomas Sarbacher, Oscar Ortega Sanchez, Götz Schubert, Hinnerk Schönemann, Henny Reents, Christian Kohlund, Karim Cherif