(rtn) Zwei Insassen eines Skoda wurden am Freitagmittag bei einem Unfall in Wentorf verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Aus bisher unbekannter Ursache war der Skoda-Fahrer auf dem Südring in Höhe des Sportplatzes von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr dabei die Mittelinsel und prallte gegen einen Baum. Feuerwehrleute der FF Wentorf klemmten die Batterie des Unfallwagens ab und streuten das ausgelaufene Motoröl mit mehreren Säcken Bindemittel großflächig ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.