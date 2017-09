(rtn) In der 803. Ausgabe der NDR Talk Show hatten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste in der Sendung: Jan Josef Liefers (Schauspieler und Sänger), Conchita (Sängerin), Michael Kessler (Komiker und Schauspieler), Margie Kinsky und Bill Mockridge (Comedians), Linda Zervakis (Moderatorin, )Vince Ebert (Kabarettist und Autor), Dr. Johannes Wimmer (Arzt), Adrienne Friedlaender (Autorin)







Jan Josef Liefers, Schauspieler und Musiker

Er ist der unangefochtene "Quotenkönig" des deutschen Fernsehens: Den letzten "Tatort" aus Münster mit ihm als Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl als Kommissar Thiel haben mehr als 14 Millionen Menschen gesehen. Jan Josef Liefers ist aber schon genauso lange als Musiker unterwegs wie als "Tatort"-Schauspieler. Mit den Mitgliedern seiner Band Radio Doria reist er nicht nur zu Konzerten, sondern auch privat, wie gerade in den Iran. Warum Jan Josef Liefers unbedingt dorthin wollte, was es auf dem zweiten Album der Band "2 Seiten" zu hören gibt und wie es zu einem Duett mit Reinhard Mey kam, das erzählt er in der NDR Talk Show. Außerdem präsentiert er mit Radio Doria unplugged den neuen Song "Jeder meiner Fehler" und erklärt, warum er es wichtig findet, dass sich jeder Ehemann zumindest einmal im Leben aufrichtig bei seiner Frau entschuldigt.



Conchita, Sängerin

Die Musikwelt stand Kopf, als Conchita, damals noch mit dem Beinamen "Wurst", mit "Rise Like A Phoenix" den Eurovision Song Contest gewann. Seitdem gilt sie als Botschafterin für Toleranz, Liebe und Freiheit und ist mit ihrer großen Stimme nicht mehr aus dem Showgeschäft wegzudenken. Sie hat für Jean Paul Gaultier gemodelt, 2016 ein Konzert in der Oper von Sydney gegeben und saß in der Jury der deutschen Gesangsshow "It Takes 2". 2017 hat sie den Life Ball in Wien moderiert, die größte Benefizveranstaltung Europas zu Gunsten HIV-infizierter und Aids-erkrankter Menschen. Im November heißt es für zwei Deutschlandkonzerte "Conchita - From Vienna with Love". Begleitet vom National Philharmonic Orchestra Berlin singt Conchita in Berlin und Hamburg gewohnt stimmgewaltig Klassiker der Musikgeschichte.



Margie Kinsky und Bill Mockridge, Comedians

Seit 33 Jahren sind sie ein glückliches Paar: die Comedians und Schauspieler Margie Kinsky und Bill Mockridge. Seit Kurzem sind ihre sechs Söhne alle aus dem Haus und die beiden nach Jahrzehnten mit einem turbulenten Familienalltag plötzlich wieder zu zweit. Wie gehen sie mit der wiedergewonnenen Ruhe, Zeit und Freiheit um? Margie Kinsky, die temperamentvolle Römerin mit dem lauten Mundwerk, und der bedächtige, in sich ruhende Bill Mockridge mit dem Schalk im Nacken, entdecken ihr neues gemeinsames Leben jenseits von Haushaltsroutine und "Lindenstraße", aber diesseits von Kreuzworträtsel und Seniorenteller. Wie das aussieht, erzählen sie in ihrem ersten gemeinsamen Kabarettprogramm "Hurra, wir lieben noch!" und in der NDR Talk Show.



Linda Zervakis, Moderatorin

Die "Tagesschau"-Sprecherin und Moderatorin Linda Zervakis ist eine der Prominenten, die sich für die Initiative Mit mir 90 Prozent stark machen. Ziel der Initiative von Politik und Medien ist, die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 deutlich zu erhöhen. Linda Zervakis, die Hamburgerin mit griechischen Wurzeln, ist seit 2001 als Journalistin beim NDR tätig und spricht seit 2013 die "Tagesschau". Am 25. September 2017 erscheint außerdem eine neue Folge der NDR Reportageserie "Das Experiment"; hierin widmet sie sich der Frage, warum Menschen "Herdentiere" sind.



Michael Kessler, Komiker und Schauspieler

Deutschland, das Land der Vereinshierarchien, der bierernsten Modelbauer und spaßfreien Pudelzüchter? Michael Kessler hat sich in seiner neuen Serie "Meine heile Welt" in deutsche Paralellwelten begeben, um ihrer Faszination auf die Schliche zu kommen. Welche Hobbys haben Deutsche, welche Passionen? Und warum sind es vor allem die Männer, die sich in ihrer Freizeit in andere Welten flüchten? Bereits 2016 sorgte der Kölner Verwandlungskünstler mit der Pilotfolge seiner fiktiven Dokumentation für Aufsehen, als er sich in die Welt der "LARP", also der Live Action Role Player, begeben hat. Er wollte wissen, was gestandene Familienväter dazu bringt, so zu tun, als lebe man in einer Fantasywelt. In seinen neuen Folgen betritt der Schauspieler, der gerade 50 geworden ist, die Welt der Hundezüchter, Gartenfreaks, Chorsänger und passionierten Schlagerfans.



Vince Ebert, Kabarettist und Autor

Von Haus aus ist der Kabarettist Vince Ebert Physiker. Als Naturwissenschaftler hat er gelernt, die Welt wissenschaftlich zu erklären. Der Bestsellerautor und erfolgreiche Vortragsredner widmet sich in seinem neuen Bühnenrogramm den großen Themen der Zukunft: Arbeit, Leben, Sudoku und Thermodynamik. Mit "Zukunft is the future!" wird er im Herbst auch auf verschiedenen Bühnen im Norden zu sehen sein.



Dr. Johannes Wimmer, Arzt

Er ist der Arzt, dem man vertraut: Dr. Johannes Wimmer. Der praktizierende Arzt, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig, hat mit seinen Internetauftritten und Rubriken und Sendungen im TV als "Dr. Johannes" eine ganz eigene Sprache geprägt. Mit seiner unnachahmlich lockeren Art erklärt er zackig und kompetent, wie man für sich selbst die beste Medizin findet. Seine Themen haben eine große Bandbreite, reichen von Erkältung bis hin zu Erektionsstörungen. In der wöchentlichen Sendung "Visite" im NDR Fernsehen gibt er alltagstaugliche Tipps, seit 2016 läuft seine eigene Sendung "Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin". Und ab dem 13. September geht Dr. Johannes als Quizmaster an den Start: "Dr. Wimmers Medizin-Quiz" heißt die neue Sendung im NDR Fernsehen. Quelle: ndr.de