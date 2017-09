(rtn() Live-Musik vom Feinsten vor der traumhaften Kulisse der Ostsee Air in Timmendorfer Strand. Der erste Konzerttag der Reihe Stars at the Beach endete heute besonders Stimmungsvoll. Knapp 3.000 Besucher schwebten mit Dieter Thomas Kuhn & Band im siebten Schlagerhimmel im Auftrag der Liebe. FlowerPower, Love and Harmonie trotz norddeutschen Wetters.



Morgen folgt Sido den Weg auf die Bühne und Andreas Bourani wird die Konzertreihe für 2017 am Sonntag abschließen und das bunte Programm vervollständigen.