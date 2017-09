Großeinsatz nach Feuer im Hotel

(rtn) Ein Feuer im "Hotel Wilhelmsburger Hof" an der Georg Wilhelm Straße in Hamburg-Wilhelmsburg hat einen Großeinsatz für die Feuerwehr ausgelöst.



Das Feuer war im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Zunächst wurde das Gebäude geräumt, dann rückten die Feuerwehrleute unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff über zwei Drehleitern gegen die Flammen vor. Das Feuer hatte bereits das Dach des Gebäudes erfasst. Deshalb wurde die Alarmstufe auf "Feuer 2" erhöht. Um auch an die letzten Brandnester heranzukommen wurden Teile des Daches abgedeckt. Die Nachlöscharbeiten dauerten längere Zeit.



Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehren Wilhelmsburg, Harburg, BDI 30, UDI 32, TMF 32, ASGW 36 , Pressesprecher, die Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmsburg , Neuland , Kirchdorf , Eissendorf-Versorgung, BERF-Harburg, Rettungsdienst und die Polizei