Auf Nacht-Tour mit 2raumwohnung

(rtn) Das Berliner Popduo 2raumwohnung mit Sängerin Inga Humpe und Keyboarder Tommi Eckart ist seit Anfang September 2017 in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ihrer Nacht - Tour unterwegs.





2raumwohnung sind am 20. Oktober im Mojo-Club Hamburg zu Gast. Gestern waren sie im X-tra in Zürich zu sehen.





Das bekannteste, erfolgreichste und stilprägendste deutsche Elektropopduo hat seit dem Debütalbum von 2001 mehr als eine Million Tonträger verkauft, sieben Top-Ten-Studioalben veröffentlicht und drei Goldene Schallplatten nebst vielen Preisen erhalten.