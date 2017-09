(rtn) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Delingsdorf war am Sonnabend Gastgeber des großen Amtsfeuerwehrfestes Bargteheide-Land. Im sportlichen Wettkampf traten die Jugendfeuerwehren und die Freiwilligen Feuerwehren auf dem Erdbeerhof Glantz gegeneinander an. Es ging um die Ehre, die Kameradschaft und den Siegerpokal.



Nach einem Festumzug durch den Ort und vorbei an den Ehrengästen traten die Wehren mit Fahnenabordnungen und den Musikzügen aus Hammoor und Todendorf zur Beförderung und Ehrung verschiedener Mitglieder auf dem Festgelände an. In ihren Grußworten hoben Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Herbert Sczech, Bürgermeister von Jersbek im Amt Bargteheide-Land, die wichtigen Aufgaben des Ehrenamtes hervor, außerdem überreichte der Kreispräsident der JF Delingsdorf einen Scheck mit dem Erlös eines Wettbewerbs der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) beim vergangenen Hoffest auf dem Erdbeerhof.



Danach nahmen der stellvertretende Kreisbrandmeister Christian Rieken die Beförderungen und Ehrungen vor.



Beföderungen:

Steffen Schnittger FF Bargfeld-Stegen zum HLM 2*, Hinnerk Bieleneberg Gemeindewehrführer Bargteheide zum 1. HBM, Dominik Littkowski FF Bargteheide zum OLM, Michael Brachhold FF Delingsdorf zum OLM, Kevin Steinmetz FF Delingsdorf zum OLM, Till Gartzke FF Fischbek zum OLM, Florian Linge stv. Gemeindewehrführer Hammoor zum BM, Ralf Möller Gemeindewehrführer Jersbek zum HBM 2*, Stephan Del Fiol FF Kleinhansdorf-Timmerhorn zum OLM, Marcel Lösch FF Kleinhansdorf-Timmerhorn zum HLM 2*, Henning Schmukal FF Todendorf zum OLM



Ehrungen

Michael zum Felde FF Kleinhansdorf-Timmerhorn SEM,

Wolfgang Laatz Kleinhansdorf-Timmerhorn SHEK in Gold,

Uwe Martens FF Todendorf SHEK in Silber



In einem Schnelligkeits- und Geschicklichkeitswettbewerb überzeugten danach die teilnehmenden Wehren und Jugendfeuerwehren von ihrem hohen Leistungsstand. Hier sind die Platzierungen und Zeiten:



Freiwillige Feuerwehren

01 FF Todendorf (1,46) 02 FF Tremsbüttel (1,54) 03 FF Fischbek (1,56) 04 FF Nienwohld (2,11), 05 FF Jersbek (2,12), 06 FF Klein Hansdorf-Timmerhorn (2,13), 07 FF Bargteheide (2,16) 08 FF Bargfeld-Stegen (2,23) 09 FF Bünningstedt (2,27) 010 FF Hammoor (2,28) 011 FF Elmenhorst (2,45)



Jugendfeuerwehren

01 JF Tremsbüttel (1,48), 02 JF Fischbek (1,59), 03 JF Bargteheide (2,02), 04 JF Bargfeld-Stegen (2,29) 05 JF KleinHansdorf-Timmerhorn (3,43), 06 JF Hammoor (6,20)



Das Amtsfeuerwehrfest endete mit einem großen Festball, der um 20 Uhr in der Festhalle begann.