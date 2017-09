(rtn) Anlässlich des diesjährigen "Tags des offenen Denkmals"öffnete am Sonntag auch die denkmalgeschützte Autobahnmeisterei Bad Oldesloe ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dabei wurden auch Historische Fahrzeuge, Motorräder und Baumaschinen gezeigt.

Beim Tag des offenen Denkmals bei der Autobahnmeisterei Bad Oldesloe nahm uns Dieter Rumpel aus Süsel auf einem historischen Wegehobel aus dem Jahr 1936 der Firma Frisch aus Augsburg zu einer Fahrt über das Gelände mit.

Nach den Worten von Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz und dem Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Torsten Conradt, zählt die heutige Autobahnmeisterei zur ersten Generation von Meistereien an fertigen Autobahnen in Deutschland.

Das historische Gebäude wurde bereits 1937 zur Inbetriebnahme der Autobahn Hamburg – Lübeck in Betrieb genommen. Im Jahr 2011 hat das Landesamt für Denkmalpflege den Denkmalschutz der Anlage dokumentiert.



Laut Conradt war in den Jahren 2011 und 2012 eine umfangreiche Restaurierung der Gesamtanlage vorgenommen worden. Seither befindet sich auch ein kleines Straßenmuseum in der Meisterei, das seit 1979 durch die Sammlung von Handwerkszeug und Geräten der Straßenunterhaltung aufgebaut wurde. ""Hier wird also buchstäblich ein wichtiges Stück Straßenbaugeschichte von Schleswig-Holstein lebendig"", sagte Buchholz. Zugleich appellierte er auch an Schülerinnen und Schüler und angehende Studierende, sich bei der Gelegenheit über die facettenreichen Berufe rund um den Straßenbau zu informieren. ""Die Straßenbauverwaltung ist ein vielseitiger, attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber"", so der Minister.



In der Zeit des Nationalsozialismus betreute die Meisterei mit 20 Mitarbeitern knapp 58 Kilometer Beton-Autobahn mit sechs Anschlussstellen in Stapelfeld, Ahrensburg, Bargteheide, Bad Oldesloe, Wesenberg und Lübeck. Heute werden mit 27 Mitarbeitern knapp 110 Kilometer Autobahn, drei Autobahnkreuze, ein Autobahndreieck, drei Rastanlagen, neun Rastplätze, zwei Tunnel und 15 Anschlussstellen betreut.

Programm

Folgendes Programm ist am Sonntag, 10. September, von 11 bis 16 Uhr in der Meisterei (Steinkamp 5; 23843 Bad Oldesloe) vorgesehen:



Führungen: Freigelände und Museumsführungen "Arbeitsgeräte im Wandel der Zeit"



Ausstellungen: Grünpflege mit Geräten, Baumkletterer, Holzschnitzarbeiten mit Motorsäge, Winterdienst (Fahrzeuge und Geräte), Infostand des LBV.SH; Ölspurbeseitigung; Bankettfräsarbeiten; Deutscher Straßendienst mit Brückenbesichtigungswagen; Historische Fahrzeuge, Motorräder und Baumaschinen



Vorführungen: Patientengerechte Rettung aus Unfallfahrzeug mit Schere und Spreizer durch die Feuerwehr; Polizei mit Videofahrzeug; Rettungswagen; Rettungshundestaffel sowie kleine Spielangebote für Kinder