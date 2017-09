(rtn) Bei "Stars at the Beach" in Timmendorfer Strand war Andreas Bourani zu Gast. Im Vorprogramm war die Sängerin Alina zu sehen.





Mit seiner ersten Debutsingle in 2011 „Nur in meinem Kopf“ legt Andreas Bourani den Grundstein für seine Solokarriere. Weitere Hits wie „Eisberg“, „Auf uns“ und „Hey“ führten dazu, dass er aus der deutschen Pop-Geschichte nicht mehr weg zu denken ist. Mittlerweile ist das Multitalent nicht nur als Singer-Songwriter aktiv, sondern ebenfalls als Synchronsprecher einiger Animationsfilme und Juror in der Erfolgssendung „The Voice of Germany“. Nun steht er am Tag 3 der Konzertreihe „Stars at the Beach“ auf der einzigartigen Bühne an der Ostsee in Timmendorfer Strand.