(rtn/ots) Die Polizeidirektion Ratzeburg führt mit Unterstützung der Fachdienste Bezirk

der Polizeiautobahnreviere Bad Oldesloe und Ratzeburg sowie des Polizeireviers aus Schwarzenbek in der Zeit vom 18.09. bis 22.09.2017 wieder die Verkehrssicherheitsaktion "Äpfel & Zitronen" durch.



Bei dieser Veranstaltung wird die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen vor ausgesuchten Grundschulen gemessen. Hierbei sind jeweils Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse als Akteure mit vor Ort.



Die Autofahrer werden dabei angehalten und wer sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h gehalten hat, bekommt als Belohnung aus den Händen der Kinder einen Apfel geschenkt.



Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, erhalten dagegen von den Grundschülern eine Zitrone überreicht mit einigen mahnenden Worten und der Bitte, in Zukunft langsamer zu fahren.





Die Aktion findet in diesem Jahr zu folgenden Zeiten und an folgenden Orten statt:



Montag, 18.09.2017 Grundschule Groß Grönau ( ab 09 Uhr )

Tannenredder 2, 23627 Groß Grönau



Dienstag, 19.09.2017 Grundschule Am Aalfang ( 08 Uhr bis ca. 09:30 Uhr )

Ahrensfelder Weg 43, 22926 Ahrensburg



Mittwoch, 20.09.2017 Grundschule Wiesenfeld ( 08 Uhr bis ca. 09:30 Uhr )

Holstenkamp 29, 21509 Glinde



Donnerstag, 21.09.2017 Grundschule Nordost ( 10 Uhr bis ca.12.30 Uhr )

Cesenaticostr. 14, 22493 Schwarzenbek



Freitag, 22.09.2017 Grundschule Wöhrendamm ( 08 Uhr bis ca. 09:30 Uhr )

Wöhrendamm 59, 22927 Großhansdorf



Gerade zum Schulanfang der ABC-Schützen ist es wichtig, dass die Kraftfahrzeugführer besonders auf die im Straßenverkehr noch unerfahrenen Kinder achten und auf Schulwegen, vor Kitas, Schulen und Schulbushaltestellen, sowie überall dort, wo die Verkehrsanfänger unterwegs sind, den Fuß vom Gas nehmen und besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren. Unsere Bilder enstanden bei der Aktion im vergangenen Jahr