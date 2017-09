(rtn) Gerade erschien sein Buch "Das geheime Netzwerk der Natur". In der Sendung erklärt derFörster und Autor PeterWohlleben was passiert, wenn man in die Natur eingreift und sagt, wie er den Wirbelsturm "Irma" beobachtet.



Stephan Grünewald, Psychologe

Er ist Mitbegründer des Rheingold Institus und sagt: "Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen werden." Grünewald spricht über die Ergebnisse seiner Studie.



Christel Paweski, Rentnerin

Vor vier Jahren stellte sie Merkel die Frage: "Haben Sie uns hier unten vergessen?" In der Sendung erzählt die 74-Jährige, ob sich ihr Leben in den letzten Jahren verändert hat.



Sebastian Pufpaff, Kabarettist

Der Kabarettist ist überzeugt: "Eine Schwarz-Grüne Koalition täte dem Land gut." Pufpaff sagt, wie er den Wahlkampf aktuell erlebt und erklärt, warum er den Wahl-O-Mat benutzt. Quelle: ZDF