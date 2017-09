Lars Jessen verfilmt Heinz Strunk

(rtn) Jürgen heißt Dose und ist Pförtner. Jetzt, wo er über die 40 raus ist, meint er, ist es Zeit auf die Suche zu gehen: nach der Frau fürs Leben. Der Film "Jürgen" feierte gestern Premiere im Abaton Kino Hamburg.

Sein Freund Bernd heißt Würmer, sitzt im Rollstuhl, findet das eine tolle Idee und will da gerne mitmachen. Da die beiden Herren nicht ganz so viel Charme ausstrahlen, ist das Unternehmen von unschönen Enttäuschungen getrübt. Vielleicht geht es besser mit „EuropLove“? Das ist eine Partnervermittlung, die ihre Kunden mit „ganz süßen“ Frauen aus Osteuropa verbandelt. Alles beginnt mit einer Reise nach Stettin: unsere beiden Eigenbrötler in einem Bus voller kontakthungriger Herren…

,Fraktus‘-Regisseur Lars Jessen hat das „Ratgeber-Buch“ von Heinz Strunk nach einem Drehbuch des Autors verfilmt. In den Hauptrollen spielen Heinz Strunk (Jürgen) und Charly Hübner (Bernd). In starken Nebenrollen sehen wir Friederike Kempter und Peter-Heinrich Brix. Quelle: Abaton

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Kino-Premiere

Heinz Strunk, Lars Jessen, Friederike Kempter, Charly Huebner, Peter Heinrich Brix, Sandra Quadflieg, Linda Zervakis,, Johannes Oerding, Dieter Ulrich Uli Aselmann