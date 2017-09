(rtn/ots) Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Harburg ist gestern am frühen Abend ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 54-Jährige mit seiner BMW 1100GS den Großmoordamm in Richtung stadtauswärts. In Höhe Kanzlerhofer Weg bog eine 50-jährige Pkw-Fahrerin nach links in den Großmoordamm und übersah dabei den von links kommenden vorfahrtberechtigten Motorradfahrer.



Es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der 54-Jährige mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei schwer.



Nach notärztlicher Versorgung wurde der Motorradfahrer mit einer Beinfraktur, einer Arm-und Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die 50-jährige Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls mit leichten Gesichtsprellungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Am VW-Golf und an dem Motorrad entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Großmoordamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt.