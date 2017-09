(rtn) Diese Woche erscheint sein Album "In Rom". Götz Alsmann spricht bei Lanz über sein Album, seine Sammelleidenschaft und erklärt, warum er mit sozialen Netzwerken nichts anfangen kann.



Ilka Bessin, Comedian

Bis 2016 stand sie als "Cindy aus Marzahn" auf der Bühne. In der Sendung erzählt Bessin, wie schwer ihr der Abschied von der Kunstfigur gefallen ist und spricht über ihr neues Ich.



Stefan Aust, Journalist

In Kürze erscheint die vierte Auflage seines Buches "Der Baader-Meinhof-Komplex". In der Sendung erzählt Aust, wie er die Entführung der "Landshut" erlebt hat.



Dieter Fox, ehemaliger GSG9-Beamter

Er gehörte zu der Spezialeinheit GSG9, die im Oktober 1977 insgesamt 86 Passagiere aus der entführten Lufthansa-Maschine "Landshut" in Mogadischu befreiten. Fox erinnert sich an den Einsatz. Quelle: ZDF