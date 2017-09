Feuerwehr löscht Küchenbrand

(rtn) Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute wurde am Freitagnachmittag in der Schultwiete in Hoisdorf verhindert, dass der Brand auch auf den Dachstuhl eines Hauses übergegriffen hat.





Alarmiert waren die Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute zog bereits dichter Rauch aus den Fenstern im Obergeschoss des Hauses heraus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Hausbewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Wahrscheinlich entstand der Brand durch einen technischen Defekt.



Im Einsatz waren: FF Hoisdorf, FF Siek, FF Meilsdorf, Rettungsdienst und Polizei