(rtn) Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo hatte folgende Gäste im Weserhaus von Radio Bremen: Sportlerin Magdalena Neuner, Komikerin Mirja Boes, Musiker Bill und Tom Kaulitz, Politikberater Michael Spreng, Medizin-Autor Felix Schröder und Manager und Buch-Autor Thomas Middelhoff.



Magdalena Neuner – Sportlerin

Sie zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Wintersportlern: Biathletin Magdalena Neuner. Nach 34 Siegen in Weltcup-Einzelrennen beendete die Doppel-Olympiasiegerin von Vancouver im zarten Alter von 25 Jahren ihre Karriere. Fast fünf Jahre ist das jetzt her. Wie ihr Leben abseits des Profisports aussieht und wie viel Zeit die zweifache Mutter tatsächlich für ihr Hobby Stricken hat, erzählt die sympathische Oberbayerin im September bei 3nach9.



Mirja Boes – Komikerin

Seit zehn Jahren steht Mirja Boes regelmäßig mit ihren Soloprogrammen auf der Bühne. Bei 3nach9 blickt die preisgekrönte Komikerin auf ihre lustigsten Erlebnisse zurück und verrät worüber sie selbst am besten lachen kann.



Bill und Tom Kaulitz – Musiker

Bill und Tom Kaulitz "Monsun" machte die Band Tokio Hotel über Nacht zu Weltstars. Stets im Fokus der Öffentlichkeit: die Brüder Bill und Tom Kaulitz. Bei 3nach9 erzählen die eineiigen Zwillinge, warum sie ihren Lebensmittelpunkt nach Los Angeles verlegt haben, wie ihr Blick auf Deutschland ist und wie die Entwicklung von der gehypten Teenie-Band zur international anerkannten Indie-Pop-Band vonstatten ging.



Michael Spreng – Politikberater

Deutschland kurz vor der Bundestagswahl: Bleibt Angela Merkel im Kanzleramt oder schafft es Martin Schulz doch noch auf den letzten Metern mehr Wählerstimmen zu generieren? Wo landen FDP, Grüne und Linke und wird die AfD tatsächlich die Fünf-Prozent-Hürde überwinden? Antwort auf diese Fragen gibt es von Politikberater Michael Spreng bei 3nach9.



Thomas Middelhoff – Manager & Buch-Autor

Von ganz oben nach ganz unten: Der einstige Top-Manager Thomas Middelhoff war einst ein gefeierter Mann, machte aus dem Unternehmen Bertelsmann Europas größten Unterhaltungskonzern und sollte das angeschlagenen Warenhaus KarstadtQuelle retten. Noch vor der Insolvenz muss er seinen Posten räumen. Es folgt die Anklage weil er Geld für Privatflüge und eine Festschrift veruntreut haben soll. Thomas Middelhoff wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Jetzt hat der Freigänger ein Buch über seine Zeit in der Haft geschrieben, darin rechnet er mit der deutschen Justiz ab und berichtet bei 3nach9 erstmals in einer Talkshow über seine Erlebnisse im Gefängnis.



Felix Schröder – Medizin-Autor

Herzkreislauferkrankungen zählen in Deutschland zur häufigsten Todesursache. Der Autor und angehende Kardiologe Felix Schröder erklärt bei 3nach9, wie man seinem Herz grundsätzlich Gutes tun kann und auch in Stresssituationen bei Laune hält. Quelle: Radio Bremen