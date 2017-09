(rtn) Zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff waren Jan Becker, Birgit Schrowange, Christiane Paul, Jan Weiler, Chiara Schoras, Jörg Schönenborn, Ulrich Wickert und Miriam Höller.



Jan Becker ist Hypnosetrainer und Mentalist. Am 21. September macht er auf seiner "Wünsch Dir was"-Tour Halt in Bonn. Einem größeren Publikum bekannt wurde er durch seinen Sieg bei der RTL-Show "The next Uri Geller". Mit einem Buch übers Gedankenlesen fing seine Faszination für das Übersinnliche an. Jetzt will Jan Becker die Kunst der Hypnose wieder salonfähig machen. "Ich will die Welt mit Schönheit reparieren", sagt der Wahlberliner mit saarländischen Wurzeln.



Birgit Schrowange ist Moderatorin und hat sich jüngst von ihrem braunen, lockigen Bob verabschiedet. Die 59-Jährige will eine "coole Alte" werden – und hat sich sogar gerade ein Tattoo stechen lassen. Sie wollte nie finanziell von einem Mann abhängig sein und plädiert für getrennte Konten. Außerdem liest Birgit Schrowange viel lieber Börsen- als Klatschblätter.



Jan Weiler ist Journalist und Bestseller-Autor. Mit seinem Roman "Maria, ihm schmeckt's nicht" wurde er bekannt. Auch mit seinen "Pubertier"-Geschichten über den anstrengenden Familienalltag mit zwei Teenagern ist der zweifache Vater erfolgreich. Diese werden nun verfilmt.



"Ich war als Teenie ganz schlimm", gibt die Schauspielerin Chiara Schoras im Kölner Treff zu. Sie spielt unter anderem die Kommissarin im Bozen-Krimi (12. Oktober im Ersten). Schon als Kind wusste sie ganz genau, was sie werden wollte. Bereits als Teenager stand sie auf der Bühne.



Miriam Höller ist Stuntfrau, Actionmodel, Moderatorin und Botschafterin für das Deutsche Sportabzeichen. 2010 nahm sie an der TV-Show "Germany's next Topmodel" teil. Im Juli 2016 endete Miriam Höllers Traum vom Laufsteg: Sie brach sich beide Füße bei einem Shooting. Im gleichen Jahr starb ihr Lebenspartner bei einem Helikopterabsturz. Doch trotz der Schicksalsschläge fand die leidenschaftliche Fallschirmspringerin wieder ins Leben zurück.



Jörg Schönenborn ist Journalist und Fernsehdirektor des WDR. Er moderiert die Wahlsendungen im Ersten und war tatsächlich schon als Kind von Umfragen fasziniert. "Umfragen sind Brücken zwischen Politik und Wählern", sagt Jörg Schönenborn, der früher auch mal als Stadionsprecher gearbeitet hat. Heute wird er augenzwinkernd als "Wahlomat vom Dienst" bezeichnet.



Mit 16 war die Osterberlinerin Christiane Paul als Model erfolgreich, dann studierte sie Medizin, aber ihre große Leidenschaft galt dem Schauspiel. Christiane Paul promovierte trotzdem, gab die Schauspielerei aber auch nicht auf. 2016 erhielt sie den "International Emmy Award" als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im ARD-Polit-Thriller "Unterm Radar".



Ulrich Wickert ist Journalist und Autor und bundesweit bekannt als langjähriger "Tagesthemen"-Moderator. Er ist ausgesprochen frankophil, leitete das Pariser ARD-Studio und sagt zu einem guten Bordeaux nicht Nein. Heute hat der Frankreich-Experte Ulrich Wickert eine Ferienwohnung in Südfrankreich, schreibt Krimis und Sachbücher. Sein jüngstes Werk heißt "Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen". Quelle: WDR