(rtn) Perfekt sitzt der Frack, es glänzt das Haar, ein kecker Blick: Max Raabe und das Palast Orchester sind mit ihrem Programm "Das hat mir noch gefehlt" auf Tour. Am 5. Oktober ist Max Raabe in der Elbphilharmonie in Hamburg zu Gast.







Max Raabe transportiert den Glamour der Zwanzigerjahre mit Charme und heiterer Wehmut in die Jetztzeit. Erneut kleidet der Sänger sich selbst ebenso wie neue und alte Songs ins Gewand der Goldenen Zwanziger. Gestern war Max Raabe in der Samsung Hall in Zürich zu Gast.