Lenzeinsätze nach Starkregen

(rtn) Kurz und kräftig. Nachdem am späten Sonntagnachmittag ein Gewitter mit Starkregen über Teile von Stormarn hinweggezogen ist, wurden einige Straßen überflutet. Dort waren die Abwasserschächte mit Laub verstopft.



Die Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe waren in insgesamt fünf wetterbedingten Einsätzen tätig, zogen die Gullydeckel und säuberten die Eimer. Im benachbarten Neritz

waren fast alle Abwasserschächte voll. In der Beste Straße lief deshalb der Garten eines Einfamilienhauses voll. Feuerwehrleute der FF Neritz lenzten den Garten und säuberten die Gullischächte im Ort. Schmutz und Laub transportierten sie mit einem Radlader ab.