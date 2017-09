(rtn) Brennende Bäume an einem Einfamilienhaus am Birkenweg in Neuschönningstedt haben am Sonntag einen Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren ausgelöst.



Aus bisher unbekannter Ursache waren direkt neben dem Haus mehrere Koniferen in Brand geraten. Durch den schnellen Löschangriff verhinderten die Feuerwehrleute, dass der Brand auf das Haus übergegriffen hat.



Im Einsatz waren: FF Ohe, FF Schönningstedt, FF Reinbek, Rettungsdienst und Polizei