(rtn) Spaziergänger entdeckten am Sonntag in der Feldmark Feldmark Wildenbrook am Willinghusener Weg in Oststeinbek einen Greifvogel, der zappelnd an einer langen Drachenschnur zwischen den Bäumen hing. Sie informierten die Feuerwehr.



Feuerwehrleute der FF Oststeinbek rückten an und schnitten das Tier von der Sehne ab. Danach entfernten sie diese aus dem linken Flügel. Das Tier war unverletzt und wurde von den Rettern an einer Waldlichtung ausgesetzt, wo es wenig später wieder davongeflogen ist.