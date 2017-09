(rtn) Graf von Krolock und seine Vampire haben den Hamburger Hafen eingenommen: Zahlreiche Prominente aus Kultur, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung feierten am Sonntagabend die Premiere von Roman Polanskis TANZ DER VAMPIRE.



20 Jahre nach der gefeierten Uraufführung der Musical-Eigenproduktion der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN im Wiener Raimund Theater halten die berühmten Blutsauger nun Einzug ins Stage Theater an der Elbe. Dort wird der Musicalerfolg aus der Feder von Michael Kunze (Buch & Liedtexte) und Jim Steinman (Musik) für 5 Monate zu sehen sein.



Natalia Wörner schwärmte am Premierenabend: „Ich sehe mir das Stück jetzt schon zum zweiten Mal an und ich bin einfach nur extrem begeistert von Mathias Edenborn. Wie er die Rolle angeht, hat eine unglaubliche Magie und ich bin jetzt schon ein Fan von ihm. Das Stück ist in seiner ganzen Opulenz mit den Kostümen, den Stimmen und dem Szenenbild einfach überwältigend.”



Jannik Schümann zeigte sich ebenfalls euphorisch: „Das Musical ist wirklich fantastisch! Ich hab es schon in den verschiedensten Städten gesehen und bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert. Mathias Edenborn kannte ich als Graf von Krolock noch nicht - er ist irre gut.“ Sabia Boulahrouz fand: „Das Musical ist einfach wunderschön! Es übertrifft alle meine Erwartungen.“



Sarah Lombardi outete sich als echter Vampir-Fan: „Ich finde das Musical ganz, ganz toll! Ich sehe es jetzt schon zum zweiten Mal und höre zuhause ständig die Musik!"

Oliver Pocher



Oliver Pocher war ebenfalls begeistert: “Die Interaktivität im Stück, dass in mehreren Szenen wirklich Vampire neben dir auftauchen, links, rechts, oben, vor dir, hinter dir – das ist echt toll. Ein klasse Musical! Einen besseren Sonntagabend kann ich mir nicht vorstellen.”



TANZ DER VAMPIRE entführt die Zuschauer in die Welt der Unsterblichkeit: Die gruselig schöne Geschichte überzeugt mit viel schwarzem Humor, der opulenten Musik von Jim Steinman, den kreativen Texten von Michael Kunze und der einzigartigen Regie des Oscar®-Preisträgers Roman Polanski. Seit der Uraufführung am 4. Oktober 1997 in Wien wurde das Stück, das auf Polanskis gleichnamigem Filmerfolg von 1967 basiert, mittlerweile in 14 Ländern gespielt. Mehr als 8,5 Millionen begeisterte Zuschauer belegen den überwältigenden Erfolg des Musicals.



Der Siegeszug der Vampire nach der Uraufführung der Vereinigten Bühnen Wien reicht um die ganze Welt. Mit Vorstellungen in Österreich, Deutschland, USA, Polen, Estland, Belgien, Japan, Ungarn, Russland, Frankreich, Finnland, Tschechien, in der Schweiz und in der Slowakei ist TANZ DER VAMPIRE eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Musical aller Zeiten. Quelle: Stage-Entertainment



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: mit Jacob Fearey und Molley Hunt, Petra van Bremen, Nandini Mitra, Micaela Schaefer, Yvonne Woelke, Jannim Schuemann, Sandra Quadflieg, Kaya und Linda Stork, Janina Korn, Eddy Kante, Saskia Leppin mit Frank Froehling, Vanessa Meisinger, Nadine Menz, Volkan Baydar, Peter Urban mit Ehefrau Laura Urban, Klaus Baumgart mit Ehefrau Ilona Baumgart, Anna Hofbauer, Sabia Boulahrouz, Tanja Schumann, Aneta Sablik, Natalia Woerner, Gino Emnes, Sominik Hees, Oliver Pocher, Sarah Lombardi