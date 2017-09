(rtn) Vermutlich nach einem technischen Defekt hatte am Montagmorgen der optische Brandmelder in der Gartenabteilung des Toom-Baumarktes in Ahrensburg ausgelöst.



Kunden und Mitarbeiter des Baumarktes wurden noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte in Sicherheit vor das Gebäude gebracht. Unter Atemschutz prüften die Feuerwehrleute den betreffenden Bereich in der Gartenabteilung und stellten einen technischen Defekt an der Anlage fest. Daraufhin konnten Mitarbeiter und Kunden wieder in die Verkaufsräume zurück.



Im Einsatz waren die FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, Rettungsdienst und Polizei