(rtn) Die US-Popdiva Lady Gaga hat die europäischen Konzerte ihrer «Joanne»-Welttournee abgesagt. Wie der Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte, kann sie wegen starker Schmerzen derzeit nicht ihr Bühnenprogramm performen.

Die sechswöchige Etappe sollte am Donnerstag (21.9.) in Barcelona beginnen und mit einem Konzert Ende Oktober in Köln abschließen. Die Termine sollen nun Anfang 2018 nachgeholt werden. In Deutschland waren neben Köln (28.10.) noch Auftritte in Hamburg (29.9.) und Berlin (26.10.) geplant.



Lady Gaga wird sich in den nächsten sieben Wochen gemeinsam mit ihren Ärzten voll und ganz ihrem Heilungsprozess widmen, um ihren Fans nach ihrer Genesung wieder die bestmögliche Show bieten zu können. Lady Gaga bedankt sich bei ihren europäischen Fans für ihre Unterstützung und ihr Verständnis. Der Veranstalter bemüht sich, die Nachholtermine für die europäischen Konzerte schnellstmöglich bekanntzugeben, bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Der zweite Teil der Nordamerika-Tour wird wie geplant über die Bühne gehen.