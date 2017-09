(rtn) Eine defekte Geschirrspülmaschine hat am Montagabend in einem Endreihenhaus am Alten Exercierplatz in Wentorf einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr ausgelöst.



Anwohner hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute nahmen die Maschine vom Netz und brachten sie aus dem Obergeschoss hinaus vor das Haus. Danach wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht.



Im Einsatz waren FF Wentorf und der Rettungsdienst