Kiel (rtn/ ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Woche einen Schwerpunkt auf die Themen "Ablenkung durch Handy am Steuer" und "Gurtpflicht" gesetzt. In allen Polizeidirektionen des Landes erfolgten vermehrte Kontrollen. Hier ist das Ergebnis.



Über 9000 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 856 Fahrzeuginsassen

waren nicht oder nicht ausreichend gesichert - darunter 16 Kinder.

Mit dem Handy in der Hand erwischten die Beamten 584 Autofahrerinnen

und Autofahrer unterschiedlicher Altersgruppen. Hinzu kamen 36 Fälle

mit Fahren ohne Führerschein oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

bzw. ohne Versicherungsschutz. In zwei Fällen konnten offene

Haftbefehle direkt vollstreckt werden.



"Es ist der zweite Kontrollschwerpunkt, den wir in der Kombination

Gurt/Handy gesetzt haben. Durch die Bilanz sehen wir uns in unserer

Linie bestätigt hier konsequent gegen zwei Delikte vorzugehen, die

entweder Unfälle verursachen oder besonders schwere Unfallfolgen

auslösen", erklärte Axel Behrends, beim Landespolizeiamt

verantwortlich für Verkehrssicherheitsarbeit.



Jeder fünfte im letzten Jahr bei einem Verkehrsunfall getötete

Kraftfahrzeuginsasse war nicht angeschnallt. Die Gefahr schwerer oder

tödlicher Verletzungen, selbst bei vergleichsweise niedrigen

Fahrgeschwindigkeiten, steigt extrem an, wenn Fahrzeuginsassen den

Sicherheitsgurt nicht anlegen. "Der Sicherheitsgurt verhindert keine

Unfälle, aber er ist der beste Lebensretter, den wir im Fahrzeug

haben", so Behrends.



Auf die Ablenkung durch Handynutzung am Steuer ist nach

internationalen Studien jede 7. bis 10. Verkehrsunfall

zurückzuführen. "Wir haben positive Rückmeldungen von den

Kontrollkräften bekommen, dass Fahrer nach direkter Ansprache des

Verstoßes oft eingesehen haben, dass schon der kurze Blick aufs Handy

einen sekundenlangen Blindflug bedeutet", erklärte Behrends.



Der Gesamtumfang der Kontrollen fiel deutlich geringer aus als bei

der Schwerpunkt-Kontrolle im Frühjahr. Der Grund dafür waren vor

allem widrige Wetterbedingungen: "Wir hatten das Sturmtief, das uns

landesweit beschäftigt hat und auch insgesamt mehrfach

Wetterverhältnisse bei denen zum Beispiel im Starkregen und bei

schlechter Sicht solche Kontrollen nicht sinnvoll durchführbar sind",

so Behrends.



Die Überwachungsaktion mit dem Schwerpunkt Handy/Sicherheitsgurt

wird im Frühjahr 2018 fortgesetzt werden.



Zum Hintergrund von TISPOL: TISPOL (Traffic Information System

Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die

Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das

Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und

Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen

sind u.a. Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und

auch der gewerbliche Güter- / Personenverkehr.