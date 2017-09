LKW-Fahrer bei Unfall eingeklemmt

(rtn) Bei einem Unfall wurde am späten Mittwochnachmittag im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ein Lastwagenfahrer schwer verletzt.





Der Fahrer eines MAN-LKW war auf ein am Eversween geparktes LKW-Gespann aufgefahren. Dabei wurde der Mann in der Fahrerkabine eingeklemmt. Feuerwehrleute holten ihn dort mit hydraulischem Gerät heraus. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Danach streuten die Feuerwehrleute die bei dem Aufprall ausgelaufenen Betriebsstoffe der Fahrzeuge mit Bindemitteln ab.



Im Einsatz waren Feuerwehr Wilhelmsburg, RTW, NEF, BDI und die Polizei