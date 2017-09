(rtn) Feiern Sie gemeinsam mit dem Partyexperten Ross Antony und der Glamour-Expertin Mareile Höppner ins Jahr 2018. Zu ihrer Mega-Silvester-Schlagerparty im Eventpalast in Leipzig laden die zwei alles ein, was in der Schlagerwelt Rang und Namen hat. Wir waren bei der Aufzeichnung dabei.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Ross Antony & Mareile Höppner - Andy Borg - Maria Voskania - Semino Rossi - Brings - Zipfelbuben - Vincent Gross - I am from Austria - Nicole - DJ Ötzi - Thomas Anders