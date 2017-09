(rtn) Mit ihrem neuen Album "Native Invader" gibt Tori Amos Konzerte in Frankfurt, Hamburg, Essen, Berlin und München. Am 26. September ist die Künstlerin in der Laeiszhalle in Hamburg zu Gast.





Tori Amos gilt als rätselhaft, bizarr und voller Leidenschaft. Im Verlauf ihrer erstaunlichen Karriere entwickelte sich die weltweit anerkannte Sängerin und Songschreiberin zu einer Kultfigur der internationalen Musikszene. Parallel zur Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums „Native Invader“ geht die außergewöhnliche Interpretin im September auf eine Europatournee mit Konzerten in Frankfurt, Hamburg, Essen, Berlin und München.



Tori Amos, eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation, hat mehr als 12 Millionen Alben verkauft, über 1.000 Konzerte gegeben und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Seit ihrem Debüt „Little Earthquakes“ 1992 sandte sie mit ihren musikalischen Offenbarungen oftmals Schockwellen aus. Immer wieder erfährt sie Zuspruch für ihre beispiellosen Botschaften und ambivalenten Bekenntnisse, die verwirren, verwundern und verzaubern. Mit ihren Aussagen über Machtlosigkeit, Zärtlichkeit und scharfer Bestimmtheit spricht sie Fans auf der ganzen Welt an.



„Native Invader“, Toris 15. Studioalbum, folgt der vielbeachteten CD „Unrepentant Geraldines“, die eine Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Identität als Schöpferin zeitgenössischer Songs von besonderer Schönheit markierte. Ihr veristischer Schreibstil, der stets Einblicke in ihr Seelenleben und ihre Biografie gewährt, lässt sie fortwährend Grenzen überschreiten. So taucht sie in ihrem neuen Album tiefer denn je in persönliche Erfahrungen ein.



Die Songs von „Native Invader“ handeln nach Aussage von Tori Amos davon, wie man mit unvorhergesehenen Herausforderungen und gefährlichen Konflikten umgeht. "Ich wollte akustisch und visuell erkunden, wie die Natur es immer wieder schafft, sich zu regenerieren. Die Frage drängt sich auf, ob wir tief in uns auch die Fähigkeit dazu besitzen?" Quelle: eventime