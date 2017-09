(rtn) Mit einer festlichen Zeremonie im Rathaus haben die Landeshauptstadt Kiel und San Francisco am Freitag, 22. September, ihre Städtepartnerschaft offiziell besiegelt.

Gemeinsam mit Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer unterzeichnete Edwin M. Lee, Bürgermeister von San Francisco, die Grundsatzvereinbarung über die künftige Zusammenarbeit. Kiel ist damit San Franciscos 19. Partnerstadt, die Landeshauptstadt unterhält nun zwölf Partnerschaften.



Als großen Tag für Kiel und San Francisco hat Ministerpräsident Daniel Günther die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaftsvereinbarung beider Städte bezeichnet. "Internationale Partnerschaften wie diese sind ein bedeutender Zugewinn für unser Land", sagte Günther heute in Kiel. Die Landesregierung hatte rund 100 Gäste zu einem Empfang für die Delegation um den Bürgermeister der Stadt San Francisco, Edwin M. Lee, eingeladen.



Dem Empfang vorangegangen war am Vormittag die offizielle Unterzeichnung der neuen Partnerschaftsvereinbarung zwischen den beiden Städten im Kieler Rathaus.

"Nur gemeinsam und weltoffen sind die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen. Wir brauchen globale Lösungen für globale Probleme", sagte der Regierungschef.



Um die Partnerschaft zwischen Kiel und San Francisco weiter zu fördern und voranzubringen, plant das Land, in San Francisco ein neues "Schleswig-Holstein Büro" zu eröffnen. "Neben den Zielen Geschäftskontakte zu knüpfen und über unser Land zu informieren, wird das Büro auch Anlaufstelle für zum Beispiel gemeinsame kulturelle Projekte werden", sagte Günther.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Richard Yoneoka, Consul General, U.S. Consulate General Hamburg; Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister Stadt Kiel; Bürgermeister Edwin M. Lee; Anita Lee, Daniel Günther, Ministerpräsident; Hans-Werner Tovar, Stadtpräsident Kiel