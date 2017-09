(rtn) In der 804. Ausgabe der NDR Talk Show hatten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste in der Sendung: Veronica Ferres, Axel Prahl, Moritz Bleibtreu, Nina und Julia Meise, Peter Wohlleben, Anna Vonnemann und Benni Stark.





Veronica Ferres gilt als eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Kinofilm "Das Superweib", bald aber wechselte sie mit TV-Produktionen wie "Annas Heimkehr" und "Die Frau vom Checkpoint Charlie" ins Charakterfach. Seit über zehn Jahren ist sie auch international gefragt und hat bereits mit Weltstars wie Robert de Niro, John Malkovich und Fanny Ardant zusammengearbeitet. Mittlerweile hat sie in Amerika einen Zweitwohnsitz und pendelt zwischen München und Los Angeles. Am 5. Oktober startet die Komödie "Unter deutschen Betten" in den Kinos. Darin spielt Veronica Ferres die Schlagersängerin Linda Lehmann, die der Erfolg verlässt und die vergeblich an ihrem Comeback arbeitet.



Axel Prahl, Schauspieler

Seit 2002 sorgt Axel Prahl als Ermittler Frank Thiel an der Seite des spleenigen Forensikers Boerne alias Jan Josef Liefers im Münster-Tatort für Traumquoten. Dass ihm Originale liegen, zeigt er demnächst auch in der Komödie "Vadder, Kutter, Sohn", die am 6. Oktober im Ersten gezeigt wird. Darin spielt Axel Prahl einen Krabbenfischer, der sich zusätzlich als Buchmacher für illegale Sportwetten und als vermeintlich begabter Wünscherutengänger ein paar Euro dazu verdient. Sein Herz allerdings hängt am Shanty-Traditions-Chor des Ortes, den er leitet und zu dessen 100-jährigen Bestehen er sich etwas ganz besonderes überlegt hat. Auch privat liebt der in Eutin geborene Axel Prahl die Musik und hat schon sehr erfolgreich mehrere CDs veröffentlicht.



Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Er sei "der Gralshüter der Lässigkeit im eitlen Showgeschäft", schrieb der "Playboy" einmal über ihn. Vor allem aber gehört er zur absoluten Spitze der deutschen Schauspiel-Riege: Der 46-jährige Moritz Bleibtreu. Dem Wahl-Hamburger geht es in seinem Beruf vor allem uns eines: "Alles, was ich versuche ist, die Herzen der Menschen zu erreichen und etwas in ihnen auszulösen. " Und das will er auch wieder in der zweiten Staffel der Serie "Schuld" nach dem gleichnamigen Bestseller von Ferdinand von Schirach. Erneut spielt Moritz Bleibtreu den Berliner Anwalt Friedrich Kronberg, der wieder besonders heikle Fälle bearbeitet und sich mit mit dem Guten und Bösen im Menschen auseinandersetzt.



Nina und Julia Meise, Models und Moderatorinnen

Die eineiigen Zwillinge Nina und Julia Meise haben in den letzten Jahren die Mode- und Medienwelt erobert und gehören mittlerweile zu Deutschlands bekanntesten und beliebtesten Zwillingen. Die beiden gelernten Werbekauffrauen werden mittlerweile nicht nur für Foto-Shootings sondern auch für Moderationen auf verschiedenen Events gebucht. In der NDR Talk Show und in ihrem Buch "Zu zweit ist man weniger allein" berichten die unzertrennlichen Schwestern verblüffend offen von den Sonnen- und Schattenseiten des Zwillingslebens.



Peter Wohlleben, Förster und Autor

Mit seinen Bestsellern "Das geheime Leben der Bäume" und "Das Seelenleben der Tiere" ist Peter Wohlleben zu Deutschlands bekanntesten Förster geworden. Wie kaum einem anderern gelingt es ihm, das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren aufzuzeigen, verständlich zu erklären und damit unser Umweltbewusstsein zu schärfen. Im September erscheint sein neues Buch "Das geheime Netzwerk der Natur. Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern."



Anna Vonnemann, Geschäftsführerin MovEAiD

In der Vox-Show "Höhle der Löwen" sorgten Anna und ihre Tochter Dindia Vonnemann diesen September für einen besonders bewegenden Moment. Die 67-jährige Mutter hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ihre Tochter vor dem Rollstuhl zu bewahren, denn die Diagnose war klar: Nachdem das Kind bereits im Mutterleib einen Schlaganfall erlitten hat, schien ein Leben im Rollstuhl unausweichlich. Das wollte ihre Mutter nicht zulassen: Sie recherchierte und begann schließlich damit, am heimischen Küchentisch diverse Konstruktion zusammen zu löten. 15 Jahre lang hat die Künstlerin an ihrer unglaublich cleveren Erfindung gearbeitet, dank derer ihre Tochter heute gehen kann.



Benni Stark, Comedian

Der Shootingstar der Comedyszene war ursprünglich Herrenausstatter bei einer großen Kaufhauskette. Die Arbeit dort bot ihm genug Stoff für ein eigenes Bühnenprogramm. Sein Lieblingsthema in dem Programm "#kleider. lachen.leute" ist der klischeehafte Irrsinn des täglichen Shoppengehens zwischen Mann und Frau, bei dem gilt: sogar beim Anzugkauf haben Frauen das Sagen und Männer hören auf ihr Kommando. Quelle: ndr.de