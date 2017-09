(rtn) Einen Tag nach der Aufzeichnung der großen Silvesterparty wechselten Ross Antony, Mareile Höppner im Eventpalast Leipzig ins schillernde Karnevalskostüm und nahmen die Zuschauer mit auf eine musikalische Faschingsreise rund um den Globus.



Die startet in der Faschingshochburg Köln. Von dort bringen die Karnevalsexperten Die Höhner und Brings nicht nur ihre größten Hits, sondern auch jede Menge Stimmung mit! Weiter geht es mit Semino Rossi, Julia Lindholm, den Zipfelbuben, Vincent Gross, Ireen Sheer, Bernhard Brink, Rotblond, DJ Ötzi, Mickie Krause, Jürgen Drews, Eloy (von CITA) und I am from Austria, die mit Partykrachern wie "Dancing Queen", "Für immer jung" und "Der Teufel und der junge Mann" die Schlagerreise fortsetzen.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Mareile Höppner und Ross Antony, De Hoehner, Julia Lindholm, Mickie Krause, Bernhard Brink, Ireen Sheer, Vincent Gross, Semino Rossi, Die Zipfelbuben, Rotblond, DJ Ötzi, Jürgen Drews, Brings, Elay de Jong