(rtn) Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz kam mit dem Fahrrad, begrüßte die Mitbewerber von CDU und Bündnis 90/Die Grünen und schenkte deren Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt eine gelbe Rose der FDP. Politiker aller Parteien haben am Sonnabend noch einmal im Straßenwahlkampf für ihre politischen Ziele für die Bundestagswahl am Sonntag geworben.



Am Rondeel in Ahrensburg waren unter anderem CDU Fraktionsvorsitzender Tobias Koch, Roland Wilde (CDU), Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz (FDP), Katrin Göring-Eckardt MdB, Fraktionsvorsitzende & Spitzenkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Christian Schubbert-von Hobe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterwegs.



Alle hatten auch folgende Botschaft im Gepäck:

"Gehen Sie am kommenden Sonntag wählen! Das Wahlrecht ist das höchste Gut in der Demokratie!" Mit diesem Appell zur Teilnahme an der Bundestagswahl am kommenden Sonntag stellte auch Landeswahlleiter Tilo von Riegen die Bedeutung einer möglichst hohen Wahlbeteiligung heraus: "Stellen Sie unseren Bundestag auf ein breites demokratisches Fundament. Setzen Sie ein Zeichen für die Stärke unserer Demokratie. Wer nicht wählt, lässt andere über sich entscheiden", so der Landeswahlleiter.

Insgesamt 2,262 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. Das sind so viele Wahlberechtigte im Norden wie nie zuvor seit 1949 bei Europa- und Bundestagswahlen. Um die 22 Bundestagssitze gemäß Bevölkerungsanteil bewerben sich 159 Kandidaten, davon 42 Frauen. Es kann aber zu Überhangmandaten kommen wie 2013.