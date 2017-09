(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Montagnachmittag in Hammoor drei Menschen verletzt. Auf der Kreuzung Ahrensburger Strasse zur Martenshorsttwiete waren drei Autos zusammengeprallt.



Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die drei Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch kam es im Feierabendverkehr zu Behinderungen und einem Stau.



Im Einsatz waren. FF Hammoor, Rettungsdienst und die Polizei