rtn) In ihrer großen Musikshow "Stefanie Hertel – Meine Stars" begrüßt die sympathische Gastgeberin auch in diesem Jahr wieder nationale, internationale und regionale Künstler. Zu sehen gibt es die Sendung im MDR am 28.10.2017 um 20.15 Uhr.





Stefanie Hertel gehört zu den gefragtesten Entertainerinnen des Landes. Ob Gesang, Tanz oder Moderation, Stefanie Hertel begeistert ihre Zuschauer. Auch in dieser Show zeigt sie viele Fassetten ihres Könnens.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Stefanie Hertel, Dorthe Kollo, Semino Rossi, DirndlRockBand, Thomas Anders, Andy Borg, Marc Pircher, Lanny Lanner, Allessa, Jonathan Zelter, Vivien Kretzschmer, Nockalm Quintett